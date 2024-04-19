Подмосковье 19 апреля 2024, 17:09 Лучшие трудовые коллективы наградили в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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День труда Московской области отпраздновали в Солнечногорске. Лучших специалистов округа наградили на концерте в центре народного творчества и досуга.

Гостей поздравили первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, депутат Мособлдумы Сергей Сретинскоий и заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова. Они вручили благодарности губернатора Андрея Воробьева и другие награды трудовому коллективу Солнечногорского стекольного завода, сотрудникам научно-производственного объединения «Стеклопластик» и «ВНИИФТРИ», а также врачам, машинистам, инженерам, экономистам и другим специалистам округа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Поздравляю солнечногорцев с замечательным праздником — Днем труда Московской области. В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие нашего округа, а вместе с ним и всего Подмосковья. Особенная благодарность трудовым династиям и семьям, которые передают свои знания и опыт из поколения в поколение, прививая тем самым любовь к выбранной профессии», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

После награждения прошел концерт с участием творческих коллективов города.

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