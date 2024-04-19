Подмосковье 19 апреля 2024, 09:19 Лучшие трудовые коллективы наградили в Котельниках Телеканал «360»

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Лучших работников и трудовые коллективы Котельников поздравили с Днем труда. Торжественная церемония награждения прошла в Доме культуры «Белая дача».

Гостями праздника стали представители различных профессий: сотрудники промышленных и торговых предприятий, работники ЖКХ, образования. Представители муниципалитета поздравили и наградили их за успешную работу.

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«Огромными темпами строится новое жилье, социальные объекты: детские сады, школы и поликлиники. Все это — ваш труд. Огромное вам за это спасибо. Желаю здоровья, успехов и мирного неба над головой», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Лучшие сотрудники города получили награды от властей Подмосковья, главы Котельников, Московской областной и Государственной дум.

Среди тех, кого наградили, была Сильва Акопян. Она делает детскую одежду и товары для новорожденных. Вся продукция проходит сертификацию, соответствует стандартам качества и нормам безопасности.

Отдельно отметили и трудовую деятельность семьи Шушеровых. Уже несколько поколений они трудятся на предприятии «Белая дача трейдинг».

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