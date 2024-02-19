Эксклюзив 19 февраля 2024, 19:01 «Лучшие тренинги». Программа школы приемных родителей в Подмосковье оказалась лучшей в РФ Нестерова: школа приемных родителей в Подмосковье стала лучшей в России Rutube

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Более 25 тысяч подмосковных семей прошли обучение в школах для приемных родителей. О том, как начинается путь к усыновлению ребенка, «360» рассказала заведующая Ступинским отделением сопровождения замещающих семей ГБУ МО ЦИСС Елена Нестерова.

«Программа состоит из трех блоков: юридический, медицинский и психолого-педагогическая подготовка. Семьи узнают свою мотивацию к принятию ребенка. Лучший мотив — самоценность ребенка: когда ему хотят помочь, социализировать его, дать ему семью. Реже бывают другие мотивы — средние, спорные и отрицательные. Например, семья потеряла ребенка и спешит заполнить пустое место», — отметила Нестерова.

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По ее словам, такой подход неверен — должно пройти время, прежде чем родители примут в семью ребенка.

Важно в целом, чтобы семья шла на этот шаг сознательно и понимала все особенности принятия ребенка. Пройти уроки в школе приемных родителей обязательно, но в разных регионах программы различаются. Подмосковная программа считается лучшей.

«В ней скомпонованы лучшие лекции, тренинги и учтены все аспекты принятия ребенка», — пояснила собеседница «360».

Обучение рекомендуют проходить обоим родителям. В случае опекунства его проходит только один человек.

Подробнее о работе школы приемных родителей в регионе — в видео «360» на Rutube.