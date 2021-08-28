Лучшие сыры России выбрали в Подмосковье. Победителей объявили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Победителя конкурса «Лучший сыр России — 2021» объявили на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре. Награду получил козий мягкий сыр валансе от сыроварни «Митина дача» из Костромской области.

Сыр бонжур от компании «Ремесленные сыры Алексея Андреева» из Тульской области также получил награду в категории «Свежие сыры». Сыр российский от «Совхоза имени Ленина» стал победителем в категории «Полутвердые сыры».

Лучшим сыром с белой плесенью стал сыр бочонок от сыроварни Fromage de Louis из Воронежской области. Сыр «Грюйер Патрис Норман» от компании «Филимоново Раздолье» из Ярославской области стал лучшим в категории «Выдержанные сыры».

Сыр «Пьяная коза» сыроварни Ольги Кошелевой из Чувашии взял награду в номинации «Козьи твердые сыры». А в категории «Овечьи сыры» победил сыр монтазио компании «Ферма 48» из Липецкой области.

Лучшим сыром с мытой корочкой признали сыр реблошон компании Country Kraft из Егорьевска. А награда за лучший сыр с голубой плесенью досталась сыру стилтон от саратовской сыроварни Fromagelle.

В конкурсе «Лучший сыр России» в этом году приняли участие около 200 сыроварен, представивших более 970 образцов сыра.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в деревне Дубровское будет проходить до 29 августа. Площадки фестиваля работают с 10:00 до 20:00, вход для всех желающих бесплатный.

За первые два дня на фестивале продали более четырех тонн меда.