07 августа 2023, 16:37
Лучшие сыроварни Подмосковья получили премию «Выбирай свое» на гастрофестивале в Истре
Сыроварню La-Ferma из Истры и крестьянско-фермерское хозяйство Ляшенко из Пушкино признали лучшими на гастрономическом фестивале в Московской области. Их владельцы получили премию «Выбирай свое».
«Но и бренд „Золотая Адыгея“ из Республики Адыгея удивила нас вкусовыми качествами и ассортиментом представленной продукции. Мы видим, что Московская область и другие субъекты РФ делают настоящую и именно „живую“ продукцию», — рассказал депутат Мособлдумы и региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.
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Фермеры получили награды за вклад в развитие собственного производства и потребительского патриотизма.
По словам Маликова, выбирая российские сыры, в регионе создается дальнейший потенциал для развития отечественной пищевой продукции.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главная задача гастрономического фестиваля в Истре — это максимальная поддержка фермеров и диалог с ними.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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