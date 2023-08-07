Подмосковье 07 августа 2023, 16:37 Лучшие сыроварни Подмосковья получили премию «Выбирай свое» на гастрофестивале в Истре

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Сыроварню La-Ferma из Истры и крестьянско-фермерское хозяйство Ляшенко из Пушкино признали лучшими на гастрономическом фестивале в Московской области. Их владельцы получили премию «Выбирай свое».

«Но и бренд „Золотая Адыгея“ из Республики Адыгея удивила нас вкусовыми качествами и ассортиментом представленной продукции. Мы видим, что Московская область и другие субъекты РФ делают настоящую и именно „живую“ продукцию», — рассказал депутат Мособлдумы и региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

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Фермеры получили награды за вклад в развитие собственного производства и потребительского патриотизма.

По словам Маликова, выбирая российские сыры, в регионе создается дальнейший потенциал для развития отечественной пищевой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главная задача гастрономического фестиваля в Истре — это максимальная поддержка фермеров и диалог с ними.

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