Подмосковье 27 декабря 2023, 14:15 Лучшие соцпроекты Подмосковья презентовали на выставке «Россия» на ВДНХ Министерство социального развития Московской области

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Подмосковные социальные проекты представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. О них рассказала в павильоне Минтруда РФ «Семья. Работа. Долголетие», сообщили в министерстве социального развития Московской области.

На открытии площадки олимпийский чемпион Александр Легков провел зарядку. В ней поучаствовали участники проекта «Акивное долголетие».

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«Не упускаю возможности встретиться с нашим серебряным возрастом. После таких встреч всегда удивляешься, насколько полны наши бабушки и дедушки энергии», — поделился Легков.

Министр труда и соцзащиты России Андрей Пудов отметил высокий уровень подготовки выставки.

«Проект „Активное долголетие“ становится все более популярным, сегодня количество участников уже превысило 300 тысяч», — рассказала министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.

Также женщины ознакомились с модной коллекцией «Возраст в моде», психологи службы сопровождения семей и специалисты подмосковного центра занятости дали гостям консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». По его словам, с колоритом Московской области гости смогут познакомиться во время 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токов с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное — с помощью игровой зоны.

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