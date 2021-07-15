Лучшие социальные проекты Подмосковья получат субсидии на 360 млн рублей

В Подмосковье завершился прием заявок на получение субсидий для реализации социальных проектов. Всего в регионе представили 115 идей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В Московской области 13 июля закончился прием заявок на получение субсидий от некоммерческих организаций. Всего активисты представили 115 проектов на общую сумму более 360 миллионов рублей. Заявки распределили по нескольким тематикам: социальная защита граждан — 46 предложений; культура и искусство — 34 проекта; волонтерская деятельность — 15 заявок; молодежная политика — 13; предпринимательская деятельность — семь проектов.

Рабочая группа Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья рассмотрит все заявки на соответствие положению о конкурсе. Оценку проведут до 22 июля. После этого проекты будет разбирать экспертная комиссия.

Жюри будет проводить экспертизу проектов до 25 августа. За это время комиссия составит рейтинг заявок и распределит баллы.

Конкурс проводят при участии средств Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.