Подмосковье 21 апреля 2023, 17:16 Лучшие сотрудники общественных самоуправлений получили награды в Подмосковье

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Четырех сотрудников территориальных общественных самоуправлений (ТОС) наградили на форуме «Местного и общественного самоуправления в Московской области (ТОСы Подмосковья: хорошо там, где мы есть)». Мероприятие прошло в доме культуры «Яуза» в Мытищах.

Форум состоялся в рамках 30-летия Мособлдумы. В празднике поучаствовал глава Общероссийского Конгресса муниципальных образований Общенациональной ассоциации ТОС и депутат Госдумы Виктор Кидяев. Он поздравил участников с Днем местного самоуправления.

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За многолетний добросовестный труд наградили четырех человек. Почетный знаки получила глав Мытищ Юлия Купецкая, почетную грамоту — староста села Чулки-Соколово в Зарайске Евгения Морозова. Благодарность вручили старосте деревни Понарино в Орехово-Зуеве Елене Гыбиной.

Также почетную грамоту получила председатель ТОС «Южный-12» в Балашихе Светлана Митрохина.

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