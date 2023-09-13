Подмосковье 13 сентября 2023, 09:59 Лучшие сотрудники МФЦ в Ленинском округе получили награды

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МФЦ Ленинского округа отметил 10-летие. В честь этого события лучшие сотрудники офисов получили награды.

Уже 10 лет в МФЦ Ленинского округа жители могут получить необходимые документы, записать детей в сады и встать в очередь на жилье. Первый офис до сих пор остается самым большим в округе — там работает 35 окон. В честь юбилея лучшим сотрудникам вручили заслуженные награды.

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На сегодняшний день в МФЦ Ленинского округа трудятся почти 300 человек. В офисах можно получить 450 видев услуг. Открывают центры и в микрорайонах — один из них заработал в ЖК «Пригород Лесное».

«Быстрорастущий микрорайон, очень активные жители, которые ставят вопросы по той или иной актуальности. Пару месяцев назад мы детский сад открывали, буквально 1 сентября открывали вторую большую школу, сегодня, как и обещали, открываем офис МФЦ», — сказал глава округа Алексей Спасский.

Всего в прошлом году жители Ленинского округа обратились в МФЦ 610 тысяч раз, а с начала этого года было подано 415 тысяч заявлений.

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