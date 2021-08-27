Лучшие школы назвали в Подмосковье

В рамках форума «Время образования» были названы лучшие школы Подмосковья. В этом году были отдельно выделены школы-лидеры в сфере образования региона.

В Московской области назвали школы с лучшими результатами по итогам прошлого учебного года. Лидеров озвучили на форуме «Время образования». Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«Перед стартом нового учебного года мы традиционно подготовили ежегодный рейтинг школ и список из 100 самых лучших образовательных учреждений региона», — уточнила Каклюгина.

На первом месте оказался физико-математический лицей №5 в Долгопрудном. Директор Нина Маринина рассказала, что достичь высоких результатов помогло дополнительное образование, которому в лицее уделяют особое внимание.

«У нас очень хорошо развито дополнительно образование, очень много кружков, большей частью бесплатных. Помимо физики, математики и информатики у нас очень развита сейчас астрономия. Мы сейчас пытаемся развивать химию и биологию. И очень хочется развивать гуманитарные направления», — отметила директор лицея.

На втором месте в рейтинге расположилась средняя общеобразовательная школа №6 в Мытищах.

«У нас замечательная школа. Одна из лучших в области и России. Мы очень много работаем с одаренными детьми, и это отличает нас», — пояснила директор школы №6 Лариса Ляпина.

Она добавила, что в учебном заведении давно созданы классы с углубленным изучением предметов. Дети могут выбрать интересное для них направление: математику, биологию или химию.

По мнению директора, успех школы заключается в педагогическом составе.

Тройку лидеров замкнула гимназия «Логос» в Дмитрове. Ее директор Ольга Лазарева отметила, что за успехом образовательного учреждения стоят педагоги и поддержка родителей.

«Большой учительский и детский труд, и поддержка родителей. Если три вот эти части работают одновременно и в одном ключе — результат не заставит себя ждать», — заявила Лазарева.

Также на форуме выделили абсолютных лидеров в сфере образования Подмосковья. Ими стали гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцове и физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

Список лучших школ составляют в Московской области каждый год. Во время составления рейтинга эксперты учитывают качество преподавания, использование современных технологий, результаты сдачи ЕГЭ их выпускниками и участие школьников в олимпиадах.

«Приятно видеть, что с каждым годом число наших школ в „зеленой зоне“ растет. Это значит, что мы двигаемся в верном направлении. Спасибо педагогам за такие высокие достижения. Мы ценим ваш колоссальный труд», — заключила Ирина Каклюгина.

1 сентября подмосковные школы примут миллион ребят, из которых 115 тысяч — первоклассники.

Для достижения новых высот в Московской области не только повышают качество образования в уже работающих школах, но и строят новые. Заместитель председателя федерального правительства Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали старт строительству 25 областных школ. Они появятся в округах с самой большой нехваткой мест для учеников. Новые корпуса построят по президентскому проекту.