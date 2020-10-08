Лучшие школьные музеи Подмосковья наградили в комплексе «Зоя»

Победителей конкурса на лучший школьный музей наградили в музейном комплексе «Зоя» в деревне Петрищево Рузского округа.

Конкурс проводился в двух номинациях: на лучший городской музей и лучший сельский музей. К участию допускались музеи, в которых есть экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

В номинации «Лучший сельский музей» победила Шустиковская средняя школа из Наро-Фоминского округа, второе место у Серебряно-Прудской школы им. Маршала Чуйкова из села Мочилы, третье — у Колюбакинской школы из Рузского округа.

Лучший городской музей находится в гимназии имени Подольских курсантов, гимназия «Пущино» городского округа Пущино взяла серебро. Третье место в этой номинации присуждено двум школам — средней школе № 1 городского округа Королев и школе № 1 им. Чурилова городского округа Котельники.

Координатор федерального проекта «Историческая память» в Московской области, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, приветствуя победителей и призеров, отметил растущий интерес к конкурсу со стороны подмосковных школ.

Если в прошлом году участниками были 60 школ, то в этом уже намного больше — 150. Ребят привлекает возможность реального погружения в процесс исторического поиска, самостоятельной работы с документами, подготовкой экспонатов, а также возможность увидеть историю своего города, поселка, села в контексте истории всей страны Владимир Вшивцев координатор федерального проекта «Историческая память» в Московской области

Конкурс проходил в два этапа — весной были представлены презентации на муниципальном уровне, затем лучшие музеи прошли отбор на региональном. Семь победителей — четыре городских и три сельских музея — представляли Московскую область на федеральном уровне, где музей Подольских курсантов одноименной гимназии из Подольска занял второе место и получил сертификат на 300 тысяч рублей. Школа из села Шустиково Наро-Фоминского округа стала лауреатом, заняв 18-е место из 50.

«Учитывая, что на федеральный уровень было подано более трех тысяч заявок, считаю результаты наших школьников очень хорошими», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Он выразил надежду, что в следующем году результаты у Подмосковья будут еще более впечатляющими.

«История Московской области дает возможность создавать уникальные экспозиции. В 1941 году на подступах к Москве произошло величайшее сражение Второй мировой войны. Подмосковная земля до сих пор хранит свидетельства прошедших событий, а люди нередко делятся со школьными музеями материальными свидетельствами тех героических лет», — добавил координатор федерального проекта «Историческая память» в Подмосковье.