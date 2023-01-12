12 января 2023, 15:34
Лучшие школьные лесничества 2022 года определили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Подмосковья подвел итоги заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». Победители представят Московскую область на ежегодном Всероссийском конкурсе.
«Развитие движения школьных лесничеств в регионе — не просто одна из наших основных задач. Это напрямую влияет на воспитание экологической культуры подрастающего поколения, вовлечение их в лесные профессии, что приведет к омоложению отрасли и ее развитию», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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К конкурсу были представлены презентации о результатах практической и просветительской деятельности школьных лесничеств за год. Ребята не только участвовали в различных акциях и мероприятиях, но и сами проводили уроки для сверстников, а также создавали агитбригады.
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В каждой из номинаций были определены призеры и победители. В категории «Практическая деятельность школьного лесничества» первое место заняло лесничество при МБОУ «Коробовский лицей» «Родничок» из Шатуры. Победителем в номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» стало школьное лесничество МБОУ СОШ № 3 «Зеленый дом» городского округа Протвино.
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