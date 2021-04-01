Лучшие сельские дома культуры выберут и поощрят в Подмосковье

Конкурс на денежные поощрения объявили среди домов культуры из сел Подмосковья. Уже к маю выберут лучшие учреждения и самых эффективных работников.

О старте конкурса рассказали в подмосковном Министерстве культуры. Он состоится в два этапа, а итоги огласят в мае.

До 10 апреля все участники смогут отправить заявки в органы местного самоуправления своих городских округов. А спустя пять дней сведения о победителях этого этапа предоставят в Минкультуры Подмосковья.

Затем в течение 15 суток их рассмотрят в самом ведомстве. В результате составят рейтинг лучших учреждений культуры и работников этой сферы.

Победители получат денежные поощрения. Задача конкурса — помочь в развитии материально-технической базы, создать условия для досуга жителей с современными возможностями и не только.