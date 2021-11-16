Лучшие рисунки отобрали на подмосковном конкурсе «ЖКХ глазами детей»

В подмосковном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства отобрали лучшие детские рисунки на тему экологии и ЖКХ. Победителей областного конкурса «ЖКХ глазами детей» определили по итогам заседания комитета.

Конкурс, участниками которого могли стать дети от шести до 18 лет, стартовал 11 октября. Мероприятие состоялось при поддержке МинЖКХ Подмосковья и Учебно-курсового комбината жилищно-коммунального хозяйства.

Рисунки должны были соответствовать одной из четырех номинаций: «Чистая вода в каждый дом», «Раздельный сбор отходов — перспектива будущего», «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн или умная платежка», «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей».

Организаторы мероприятия поставили перед собой цель привлечь внимание молодого населения страны к охране окружающей среды, бережному использованию ресурсов и вопросам ЖКХ.

«На конкурс поступило порядка 650 рисунков. Безусловно, конкурсной комиссии было сложно сделать выбор, ведь каждый рисунок по-своему талантливый. Все участники вложили в свое произведение душу и фантазию», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Среди других членов жюри лучшие рисунки выбирали сотрудники ГАОУ «УКК ЖКХ», первый замминистра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова, а также юные представители Детского совета при Общественном совете при Минстрое РФ.

«Проведение этого конкурса стало уже доброй традицией, которая формирует положительное отношение подрастающего поколения к функционированию систем жизнеобеспечения, к своему дому, городу и экологии в нашем Подмосковье», — заключил Антон Велиховский.