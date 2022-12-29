Подмосковье 29 декабря 2022, 14:07 Лучшие работники скорой помощи по мнению пациентов из Подмосковья получили денежные премии

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Весь год робот Светлана опрашивала пациентов скорой помощи о качестве предоставленных услуг и работе бригады. По результатам этих данных в Подмосковье определили лучших фельдшера, медсестру, врача и водителя. Им вручили денежные премии.

Пациенты могли оценить работу бригады скорой помощи по 5-балльной шкале, где 1 балл — это «абсолютно плохо», а 5 — «отлично». С помощью искусственного интеллекта удалось выявить лучших сотрудников Подмосковья. Ими стали врач из Одинцова Абдулазим Саидов, фельдшер из Красногорска Артур Юнусов, медсестра из Лобни Наталья Тимонина и водитель из Дмитрова Андрей Золотов.

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Новая поликлиника появится в поселке Свердловском в Лосино-Петровском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже к 2025 году жители смогут с комфортом получать медицинскую помощь в новом учреждении.

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