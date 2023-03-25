Подмосковье 25 марта 2023, 05:30 Лучшие работники культуры Подмосковья получили губернаторские премии

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Победители конкурса «Лучший по профессии» получили премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. В своих навыках соревновались работники культуры и организаций дополнительного образования в этой сфере.

В номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения» выиграли режиссер театрализованных представлений и детских праздников Белоомутского центра культуры «Заречье» из Луховиц Светлана Козлова, а также хормейстер МАУК Центрального дворца культуры Седа Восканян из Щелкова.

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Лучшими работниками библиотек признали заведующую сектором по основной деятельности Коломенской городской централизованной библиотечной системы Юлию Младенцеву и заведующую отделом обслуживания Централизованной библиотечной системы в Ленинском округе Марину Андрианову.

Награду в номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» получили Ирина Ильина из Коломны и Ольга Супруненко из Электростали. Также победителями других номинаций стали Сергей Стегайлов из Подольска, Дмитрий Неумоин и Оксана Каменская из Балашихи и Игорь Сетдеков из Мытищ.

Сейчас в Подмосковье работает более 100 музеев, 28 театров, 105 кинотеатров, более 900домов культуры, 924 библиотеки, 191 детская школа искусств и четыре колледжа сферы культуры. В сети детских школ искусств Московской области обучается более 96,5 тысячи детей. Наиболее востребованными направлениями являются изобразительное искусство, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и хореография.

На данный момент в сфере культуры региона трудятся более 33 тысячи работников.

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