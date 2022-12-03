Подмосковье 03 декабря 2022, 16:08 Лучшие повара России откроют двери в мир высокой кухни студентам колледжа «Подмосковье»

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Студенты колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске будут учиться у действующих шеф-поваров ведущих ресторанов страны. Кроме того, в программу обучения будущих поваров войдет приготовление блюд из продуктов локальных производителей.

Подмосковные Минсельхоз и Минобразования, а также президент Федерации Рестораторов и Отельеров России подписали соглашение, которое сделает учебную программу студентов колледжа «Подмосковье» еще более современной. Ребята смогут обучаться и проходить производственную практику у действующих поваров сети ресторанов «Мясо&Рыба».

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«Они научатся делать те блюда, которые можно приготовить из локального продукта и которые будут реально актуальны. Ну и самое главное, что с колледжем будет огромная работа с мастерами, с преподавателями. То есть, наша задача — принести ресторан в колледж», — заявил владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

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Особо проявившие себя студенты смогут получить постоянное место работы еще на этапе обучения.

Подобное соглашение между колледжем и сетью ресторанов подписывают впервые. Если эксперимент удастся, в перспективе к программе смогут подключиться еще 26 колледжей Подмосковья.

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