Лучшие по подготовке к отопительному сезону округа назвали в Подмосковье

В Подмосковье назвали лучшие муниципалитеты по подготовке к отопительному сезону. В топ вошли 17 округов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Ростехнадзор начал проверять готовность округов к отопительному сезону еще 25 сентября.

Лучшими стали 17 округов: Котельники, Ивантеевка, Королев, Власиха, Черноголовка, Кашира, Коломна, Луховицы, Павловский Посад, Восход, Егорьевск, Шаховская, Серебряные Пруды, Краснознаменск, Балашиха и Подольск, Рошаль, который входит в округ Шатура, Талдомский округ.

«Вручение паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода — это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями, организациями ЖКХ в этом году», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он уточнил, что к отопительному сезону подготовили абсолютно все объекты ЖКХ и энергетики. Пандемия не повлияла на сроки. Высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе коммунальщиков.

Проверки Ростехнадзора выявили нарушения в 20 округах. Сейчас их устраняют. Все 64 муниципалитета должны подтвердить свою готовность к сезону до 15 ноября.

Инспекторы уже проверили почти 10,3 тысячи километров теплосетей, 2,6 тысячи котельных, 53,2 тысячи километров газопроводов, а также 53,8 тысячи многоквартирных жилых домов. Также проверку прошли 150,7 тысячи километров электросетей и 38,8 тысячи электросетевых подстанций.

В этом году отопление в Подмосковье начали давать 18 сентября в социальных объектах, а в домах — 21 сентября. Такое поручение поступило от губернатора региона Андрея Воробьева.

Тепло пришло ко всем. Отопление дали почти в 54 тысячи домов, а также в 6,7 тысячи объектов социальной сферы.