Подмосковье 06 сентября 2023, 15:52 Лучшие детские врачи Подмосковья получили награды губернатора Андрея Воробьева и Минздрава России

Читать 360tv в

Подмосковные педиатры, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Благодарность губернатора Московской области получили 10 специалистов. Среди них — Татьяна Павлова, которая заботится о маленьких пациентах уже более 19 лет. Сейчас она работает в Московском областном центре охраны материнства и детства.

Реклама

«Мой стаж начался в 1987 году. Долго была неонатологом, потом оказалась в первичном звене — участковым педиатром. Сейчас — заместитель главврача. Получила сертификат и веду прием как гастроэнтеролог», — рассказала Татьяна.

Награду получил и руководитель отделения новорожденных МОНИИАГ Анатолий Аксенов, который посвятил своей профессии почти полвека.

«МОНИАГ всегда был ведущим учреждением не только Московской области, но и страны. Становление службы реанимации легло на нас, четырех ординаторов. Мы одни из первых получили современную медтехнику, внедряли технологии, готовили кадры», — рассказал врач.

Еще несколько специалистов из Подмосковья получили почетные знаки «Отличник здравоохранения». Их вручил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Съезд детский врачей в Красногорске продлится три дня, до 8 сентября включительно. В программе более 300 докладов ведущих экспертов России и зарубежных стран, конкурсы молодых ученых и клинических наблюдений, совещание главных детских хирургов страны, встречи и другие мероприятия.

Для участников подготовили 12 интерактивных площадок с тренингами и мастер-классами. Главные достижения научной, медицинской и образовательной деятельности можно будет увидеть на выставке.