Подмосковье 12 декабря 2023, 12:20 Лучшие парки Подмосковья получат знак качества «Дед Мороз рекомендует» Министерство культуры и туризма МО

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Знак качества «Дед Мороз рекомендует» получат подмосковные парки на этой неделе. Отметку вручат за активную подготовку локаций к Новому году, креативные елки и яркие украшения.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что знак качества можно будет получить в одной из пяти категорий. Это номинации на лучшие елку, почту Деда Мороза, резиденцию зимнего волшебника, зону теплого очага и фотозону. При этом, каждый городской парк может побороться за победу сразу в нескольких пунктах.

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Победителей уже на этой неделе определит Московская областная дирекция по развитию парков. Лучшие новогодние локации получат специальную наклейку и станут яркими точками притяжения гостей и жителей Московской области.

С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там также уже есть афиша и других новогодних мероприятий в регионе.

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