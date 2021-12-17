Лучшие организации туриндустрии выбрали в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги ежегодного областного конкурса «Лучшая организация туристской индустрии» на приз губернатора Андрея Воробьева. По замыслу организаторов, конкурс должен повысить качество обслуживания туристов, способствовать продвижению регионального туристского продукта и формировать положительный имидж профильных компаний.

В номинации «Загородная гостиница года» в категориях от «без звезд» до «три звезды» победителем стал парк-отель «Звенигород». В этой же номинации в категории от «четырех звезд» до «пяти звезд» первое место жюри отдало эко-отелю «Изумрудный лес» из Клинского района.

Первые места в номинации «Городская гостиница года» достались гостинице «Коломна» в категории от «без звезд» до «трех звезд» и бутик-отелю «Русский дворик» из Сергиева Посада в категории от «четырех звезд» до «пяти звезд».

Победителем номинации «Бизнес-отель года» стал отель Hilton Garden Inn Moscow New riga, расположенный в Истринском городском округе.

Первое место в номинации «Горнолыжный отель года» завоевал «Шуколово отель» Центра активного отдыха Л. Тягачева в Дмитровском городском округе.

«Пансионатом года» стал «ЛРЦ «Подмосковье» в Мытищах.

«Хостелом года» назвали «Воскресенский», расположенный в Истре.

Лучшим «Кэмпингом (глэмпингом) года» стал глэмпинг «Под небом», он находится в Пушкинском городском округе.

Туоператорами года названы турфирма «Триумф» в Коломенском городском округе, агентство «Вентус» в Орехово-Зуево и «Поехали» в Коломне.

Турагентами год стали фирма «Коломенская верста», агентство «Азур» в Подольске и компания «Золотые купола» в Серпухове.