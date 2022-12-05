Подмосковье 05 декабря 2022, 17:39 Лучшие направления для агротуризма в декабре назвали в Подмосковье

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Туристы интересуются Подмосковьем в любое время года, но только в декабре отдых приобретает неповторимый новогодний шарм и вкус приближающегося праздника. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона назвали пять направлений для агротуризма, которые готовы создавать правильную атмосферу и приятно удивлять своих гостей.

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«Сегодня все больше наших фермерских хозяйств активно развивают туристическое направление. Они обустраивают гостевые дома для комфортного размещения, проводят экскурсии на производство, организуют мастер-классы. Подмосковье всячески поддерживает такие начинания», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Первая в России страусиная ферма «Русский страус» (Серпухов) в декабре предлагает гостям посмотреть на эму, погладить овец и козочек. Маленьких посетителей здесь ждут домовенок Кузька, Баба-Яга, а также веселые песни, игры и танцы.

На экоферме «Веретьево» (округ Талдом) туристы смогут не только погулять в парке Бродского, покататься на ватрушках и коньках, но и увидеть маралов, пятнистых и благородных оленей, ланей, муфлонов, коров, баранов, кроликов и других животных. Гостей фермы ждут кулинарные и творческие мастер-классы.

Только для своих гостей ферма в Потапово (Руза) откроет фермерскую лавку, где каждый сможет приобрести для рождественского стола вкусные и натуральные продукты. Юных гостей ждет знакомство с домашними животными, верховые прогулки на аргентинских пони, ледяные горки, катание на санях в упряжке и многое другое.

Экоранчо «Алексеевка» (Можайск), включающий ферму, сыроварню, отель, конный клуб и множество других развлечений, ждет путешественников на конные прогулки, катание на тюбинге за снегоходом и прогулки на санях. В декабре здесь будут проводить анимационные программы и мастер-классы для детей и взрослых. Работает прокат коньков и лыж. Гости смогут также погулять с пушистыми хаски.

Ферма «М2» под Волоколамском специализируется не только на производстве натуральных продуктов, но и занимается развитием экотуризма. На экскурсии по производству гости смогут увидеть, как делаются сметана, колбасы, хлеб и сладости. Туристам предлагают рыбалку и конные прогулки, а маленькие посетители смогут покататься на ослике. На ферме живет много красивых животных, а территория комплекса окружена березовыми рощами.