Интересно и взрослым, и детям. Лучшие музеи игрушек и сладостей в Подмосковье

Музей елочной игрушки «Клинское подворье»

«Клинское подворье» — единственны подобный в России музей. Посетителям расскажут, как появилась традиция наряжать елку на Новый год и чем ее украшали в старину. Экскурсоводы также покажут, как именно создаются стеклянные игрушки. О процессе можно будет узнать в мельчайших подробностях: посетителям продемонстрируют не только старинные инструменты, которые использовали стеклодувы, но и сам процесс выдувания стеклянных фигур из трубочек. Кроме того, каждый желающий сможет самостоятельно расписать новогодний шарик во время мастер-класса и забрать его домой.

«Музей кукол и Дом мороженого»

Этот музей состоит из двух частей. В первой посетители смогут полюбоваться на коллекцию игрушек из различных материалов. Там собраны ростовые куклы, мультяшные герои и животные самых разных размеров — от маленьких до огромных.

Во второй части музея находится Дом мороженного. Там гостям расскажут историю того, как появился этот десерт. Посетители могут не только послушать и посмотреть, но и попробовать — им предложат продегустировать самые разные виды лакомства, от сорбетов до пломбиров с различными вкусами.

Музей игрушки

В нем собраны экспонаты из различных стран мира. Посетители смогут увидеть игрушки, которые археологи обнаружили во время раскопок древних поселений, матрешек с лицами Кутузова и Наполеона, а также японских демонов с выпрыгивающими глазами. Кроме того, среди экспонатов есть огромный Олимпийский мишка, коллекции игрушечных промыслов Сергиева Посада и коня-качалку 1760-х годов. По легенде, эта вещь принадлежала императору Павлу II — в детстве коня ему подарила мать, Екатерина II.

В музее также проходят всевозможные мастер-классы. Юных посетителей научат создавать тряпичных и бумажных кукол, а также расписывать матрешек и деревянные игрушки.

Музей истории со вкусом «Коломенская пастила»

Этот музей выделяется необычной подачей экскурсий — они похожи на настоящее представление. Посетителей ждут дамы в кринолинах, рассказы о знаменитых ценителях пастилы, а также интерьеры купеческих домов. Гости узнают, какое именно лакомство любили Пушкин, Толстой и Достоевский. И не только узнают, но и попробуют — в музее их угостят пастильными зефирками с лепестками и ароматом дамасской розы, маковой пастилой, а также рулетом с томленой грушей и эфирным маслом бергамота.

Музей советского детства

В этом музее взрослые смогут показать своим детям, как они жили в юности, и в какие игрушки играли, когда не было гаджетов и интернета. Там собраны игрушки из советского периода — с 1921 по 1991 годы. Каждый экспонат можно брать в руки — речь идет о куклах, настольных играх, машинках, конструкторах, музыкальных инструментах, а также диафильмах и фильмоскопах. Кроме того, в музее представлены резиновые и пластмассовые игрушки, а также различный детский транспорт тех времен.

Музей Дмитровской лягушки

Лягушку считают неофициальным символом Дмитрова, который основали в болотистой долине реки Яхромы. По легенде, своим кваканьем они предупреждали жителей об опасности и приближении врагов.

Музей лягушки находится при культурно-туристической галерее «Мечта туриста». Там посетителям покажут самых разных лягушек, сделанных из всевозможных материалов. Они будут отличаться друг от друга и размерами, и цветом, и формами.

Музей любимой игрушки

В этом небольшом музее собраны самые разные игрушки из разных эпох. каждый гость сможет найти там игрушку из своего детства, которую он так сильно любил. В музее собраны экспонаты из всевозможных материалов — фарфора, пластмассы, винила, терракота, папье-маше и целлулоида.

Музей русского десерта

Здесь гостям расскажут о традиционных русских сладостях. В комнатах, на которые поделена экспозиция, выставлены различные предметы, которые использовались для приготовления угощений. Некоторые известны — маслобойка и ягодный пресс — а о других многие ни разу не слышали — кокорка, барканник, чапельга.

Во время экскурсии гостей угостят мятным чаем и пряниками, которые готовят по рецепту XII века. Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в мастер-классе и научиться изготавливать фигурные пряники, печь пироги, лепить сахарные цветы и делать много других сладостей своими руками.