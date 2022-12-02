Подмосковье 02 декабря 2022, 20:57 Лучшие молодежные проекты отметили на ежегодной премии «Признание» в Электростали

Читать 360tv в

В городском округе Электросталь подвели итоги 26-й ежегодной премии «Признание». Отметили лучшие молодежные проекты года в пяти номинациях: «Проект года», «Молодые профи», «Партнеры», «Активист» и «Доброволец».

На торжественной церемонии наградили авторов лучших социальных проектов, молодых специалистов предприятий и организаций округа, волонтеров и даже предпринимателей, которые регулярно помогают в организации мероприятий.

Реклама

«Мне хотелось бы, чтобы это был такой, знаете, вирус активности. <...> Поэтому пускай каждый верит в себя, и при нашей поддержке воплотим все их мечты и планы в жизнь», — сказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Реклама

Для гостей премии подготовили развлекательную велкам-зону, номера артистов и даже модный показ. Но организаторы расслабляться не планируют и уже думают, чем удивить молодежь в следующем году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».