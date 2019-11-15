Лучшие места для купания: топ-10 подмосковных купелей на Крещение
Среди лучших купелей Подмосковья можно выделить следующие:
1. Купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске. В прошлом году его посетили 2000 человек.
2. Ногинский пруд в Серпухове в микрорайоне имени Ногина. В прошлом году его посетили более 200 человек.
3. Иордань на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, набережная рек Истра-Иордан). Искупаться можно по адресу: улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. В прошлом году иордань посетили 10 000 человек.
4. Источник преподобного Саввы в Звенигороде у Саввино-Сторожевского монастыря. Его посетили около 25 000 человек.
5. Источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевском Коломенского городского округа. Его посетили 623 человека.
6. Купель на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа. Посетили 30 000 человек.
7. Купель на озере Сенеж на набережной озеро Сенеж в Солнечногорске. Посетили более 3 000 человек.
8. Купель в селе Талеж Чеховского городского округа.
9. Купель в усадьбе Демьяново в Клину на проспекте Танеева 15 строение 1.
10. Купель в селе Куликово на улицы Школьной Дмитровского городского округа.