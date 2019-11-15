Лучшие места для купания: топ-10 подмосковных купелей на Крещение

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Комитет по туризму Московской области подготовил список 10 лучших мест для купания на праздник — здесь есть дополнительное освещение, предусмотрены места для обогрева и раздевалки. Особое внимание уделено безопасности — на каждой точке будут дежурить спасатели и врачи.

Среди лучших купелей Подмосковья можно выделить следующие:

1. Купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске. В прошлом году его посетили 2000 человек.

2. Ногинский пруд в Серпухове в микрорайоне имени Ногина. В прошлом году его посетили более 200 человек.

3. Иордань на Истре (Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, набережная рек Истра-Иордан). Искупаться можно по адресу: улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. В прошлом году иордань посетили 10 000 человек.

4. Источник преподобного Саввы в Звенигороде у Саввино-Сторожевского монастыря. Его посетили около 25 000 человек.

5. Источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в селе Андреевском Коломенского городского округа. Его посетили 623 человека.

6. Купель на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа. Посетили 30 000 человек.

7. Купель на озере Сенеж на набережной озеро Сенеж в Солнечногорске. Посетили более 3 000 человек.

8. Купель в селе Талеж Чеховского городского округа.

9. Купель в усадьбе Демьяново в Клину на проспекте Танеева 15 строение 1.

10. Купель в селе Куликово на улицы Школьной Дмитровского городского округа.