Лучшие ландшафтные дизайнеры Подмосковья прошли стажировку в Германии

Команда из Московской области вернулась из Германии — со стажировки, которая проходила на сертифицированной площадке WorldSkills в Лейпциге с 21 по 27 октября.

В стажировке по компетенции «Ландшафтный дизайн» приняли участие четыре студента «Губернского колледжа» и сертифицированный эксперт Марьяна Оленина. Студенты из Подмосковья были на стажировке в Германии первый раз.

Немецкие коллеги поделились опытом дуальной системы обучения в ремесленной палате. Там рассказали, что в Германии интерес к рабочим профессиям начинают развивать еще в школе, а в учебном заведении Лейпцига уже готовят специалистов для предприятий. Гордостью учебного заведения является то, что каждый выпускник готов участвовать в чемпионатах WorldSkills, но выбирают участников посредством конкурсов разных уровней.

Ландшафтные дизайнеры в этот раз перенимали опыт у дорожных строителей. Преподаватель подробно объяснял, как мастера работают с материалами для мощения.

Ребята из Подмосковья выполнили большой проект из разных видов натуральной брусчатки, попросили дополнительно показать принципы работы с тротуарной плиткой и бетонной брусчаткой, которая более популярна в наших проектах.

Источник фото: телеканал «360»

«В мастерских работали студенты, и было интересно понаблюдать за их работой. Каждый раз убеждаешься, что дети — везде дети. Разный только язык и страны. Наши ребята быстро нашли контакт и начали общение с немецкими коллегами. Не устаю благодарить создателей google-переводчика, который помогает стирать языковые барьеры между разными народами», — сказала сертифицированный эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» Московской области Марьяна Оленина.

Также Марьяна Оленина поделилась, что приятными дополнениями к учебной поездке стали экскурсии по Лейпцигу и Дрездену.

«Мы поделились с организаторами своими яркими впечатлениями о стажировке и том, как еще улучшить ее, чтобы она стала еще более результативной. И в следующий раз нам обещали организовать обучение сразу в нескольких мастерских и поделиться опытом работы с мощением», — рассказала сертифицированный эксперт по компетенции «Ландшафтный дизайн» Московской области Марьяна Оленина.

Напомним, что первый этап VI Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia — 2020 пройдет в Московской области с 11 по 16 ноября 2019 года. Студенты примут участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 113 компетенциях. Конкурс будет проходить по следующим профкатегориям: строительная сфера, сфера информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг. Впервые в конкурсе примут участие школьники (12-14 лет) — в компетенции «Электромонтаж».

В соревнованиях участвуют более 870 конкурсантов со всей Московской области, выполнение конкурсных заданий будут оценивать 514 экспертов.