Подмосковье 22 апреля 2023, 22:59 Лучшие коллективы Подольска получили награды в День труда

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В День труда лучшие подольские коллективы, победители конкурсов профессионального мастерства и просто высококлассные специалисты из разных сфер получили заслуженные награды. Их вручил глава округа Дмитрий Жариков.

По основным показателям Подольск входит в десятку сильнейших экономик региона. Промышленность — ведущее направление в округе. Большая часть населения занята на заводах и фабриках. Открытию новых производственных площадок уделяется в Подольске особое внимание.

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«В настоящее время на территории округа в стадии активной реализации находится 62 проекта с общим объемом инвестиций 84,8 миллиарда рублей», — сообщил Жариков.

Также глава Подольска наградил трудовые династии. Например, общий педагогический стаж семьи Хайровых составляет почти 160 лет. В школе № 10 Дания Хайрова проработала 35 лет.

«Не любя свою профессию, не любя детей, нельзя проработать столько лет в школе», — заявила Хайрова.

«Пошла по стопам мамы, бабушки, дяди, тети. Так что у нас такая большая династия», — рассказала ее родственница Регина Пелипенко.

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