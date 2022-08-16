Лучшие иллюзионисты России приедут на «Фестиваль магии» в Орехово-Зуево

Таинственное и очень зрелищное мероприятие проведут в Орехово-Зуеве 3 сентября. Искусство иллюзии продемонстрируют более 50 профессионалов с мировой известностью.

Представление состоится на центральной набережной города. Здесь начнется настоящее магическое действо, где зрителей ждут завораживающие представления от виртуозов иллюзий. Причем каждый сможет оказаться внутри шоу, ведь особенностью программы является ее интерактивность.

На набережной будут работать магические фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя в необычных образах, например, парящего в воздухе человека. Но основное событие развернется на главной сцене, где будут представлены лучшие шоу-программы от ведущих мастеров. Комедийная магия, крупные иллюзии, завораживающие манипуляции, невероятная смена костюмов, появление и исчезновение людей, фокусы — это и многое другое ждет зрителей на площадке фестиваля.

Кульминацией станет иллюзионное гала-шоу «Звезды магии», в котором выдающиеся артисты представят публике свои лучшие номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.

«Фестиваль магии» пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Об этом и других событиях можно более подробно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев посоветовал внимательно следить за этим ресурсом.