Подмосковье 12 декабря 2022, 13:20 Лучшие идеи по продвижению чтения в Подмосковье выберут на стратегической сессии в декабре

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В Российской государственной библиотеке для молодежи состоится стратегическая сессия, которая посвящена продвижению и поддержке чтения на территории Московской области. Она пройдет 14 декабря, на нее пригласят множество профильных специалистов. Сессия будет называться «Межсекторное взаимодействие в деле популяризации книги и чтения в Московской области».

Говорить между собой будут руководители издательств, магазинов книги, музеев в сфере литературы, общественных организаций. На мероприятия пригласят также современных писателей и книжных блогеров.

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Главной темой для обсуждения станет то, как в современном мире между собой работают культура, образовательная сфера, наука и предпринимательство. Говорить будут о том, как именно возможно сделать книги более популярными, как приучить больше читать самые разные поколения и слои населения Подмосковья.

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Итогами такой сессии станет выбор самых ярких инициатив, которые войдут в областные программы, призванные продвигать чтение. Решения, которые будут предложены, могут лечь в основу общих проектов.