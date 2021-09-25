Лучшие фото с видом города выбрали в Серпухове

Двенадцать самых красивых фотографий Серпухова выбрали для календаря на 2022 год. Они станут иллюстрациями с указанием автора.

Об этом сообщила мэр города Юлия Купецкая в своем Instagram.

Жюри отобрали самые красивые работы в рамках конкурс «Открыточный Вид Серпухова», уточнила она.

«Каждый из участников — олицетворение строк „В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое“», — написала Купецкая в тексте поста.

Особенно она отметила фотографию Сергея Калистратова под названием «Декабрь».