Лучшие фильмы о войне бесплатно покажут в кинотеатрах Подмосковья

Министерство культуры Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом и Госфильмофондом России запустили специальный медийный проект, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Госфильмофонд безвозмездно предоставит российским кинотеатрам и современным кинозалам учреждений культуры 20 архивных фильмов о войне в формате DCP. В рамках проекта предусмотрены как бесплатные, так и коммерческие кинопоказы в дни празднования юбилея Победы и в течение года.

Оцифровкой картин занимались специалисты Госфильмофонда России. В список фильмов из коллекции учреждения, отобранных для проекта, вошли избранные военные картины, снятые с 1943 по 1989 год. Среди ни: «Жди меня» (1943), «Два бойца» (1943), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Великий перелом» (1945), «Небесный тихоход» (1945), «Рядовой Александр Матросов» (1947), «Молодая гвардия» (1948), «Звезда» (1949), «Любой ценой» (1959), «Грозные ночи» (1960), «Сильные духом» (1967), «Назначаешься внучкой» (1975), «Отряд специального назначения» (1975), «И ты увидишь небо» (1978), «Ты помнишь» (1979), «Сын полка» (1981), «Здесь твой фронт» (1983), «Железное поле» (1986), «Охота на единорога» (1989), «Перед рассветом» (1989).

Решение о том, на каких условиях будут проходить киносеансы, руководство кинотеатров будет принимать самостоятельно. Но организаторы проекта считают, что в случае коммерческих показов прибыль следует направлять на благотворительные цели: поддержку ветеранов, ремонт мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.