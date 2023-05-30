Подмосковье 30 мая 2023, 11:54 Лучшие фермеры Подмосковья и других регионов представят свои продукты в Королеве со 2 по 4 июня Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Лучшие фермеры Подмосковья представят свою продукцию 2-4 июня в Королеве. Там пройдет гастрономический праздник у гипермаркета «Глобус».

Гости мероприятия смогут приобрести молочную и рыбную продукцию, сыры, мясо, ягоды и другие товары. Фермеры представят свежие фрукты и овощи, орехи, мед и варенье.

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Также на ярмарке можно будет купить сувениры, игрушки и посуду. В день открытия мероприятия 2 июня для жителей проведут интерактивная шоу, концерт, дегустации и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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