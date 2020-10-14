Лучшие экоотели Подмосковья. Где в регионе отдохнуть на природе

Экоотели и экофермы набирают популярность среди туристов Подмосковья. Там можно отдохнуть от городского шума, пообщаться с животными, пожить на берегу озера, порыбачить и погулять в лесу.

Экоотель «Изумрудный лес» в Клину предлагает гостям посетить сафари-парк, в котором живут кенгуру, верблюды, зубры и северные олени.

Экоотель «Хоббитлэнд» в Можайском городском округе перенесет гостей во вселенную «Властелина колец». Вас поселят в маленький сказочный домик с круглым окном прямо в лесу.

Центр экотуризма «Берхино» в Луховицах расположился на берегу реки Осетр. Здесь можно покататься на лошадях, погулять по густому лесу, пообщаться с животными из мини-зоопарка и встретить закат на берегу озера.

«Экоферма на Новой Риге» в Клину удивит собственной пивоварней. Для малышей здесь есть птичий двор, всей семьей можно покататься на лошадях.

Дачный отель «Истра Holiday» в Солнечногорске понравится всем, кто любит spa-процедуры. Тут и бассейны, и банный комплекс, и косметологические кабинеты.

Отель «Ареал» в Богородском округе расположился в хвойном лесу. Здесь хорошо гулять и наслаждаться прекрасным лесным пейзажем, прудом и зелеными полянами.

Дом отдыха «Бекасово» в Наро-Фоминском округе тоже славится своими spa-процедурами и прогулками по заповедном лесу. Найдется занятие и для активных туристов. В отеле проходят занятия танцами, пилатесом, есть площадка для пейнтбола, дорожки для боулинга.

Арт-усадьба «Веретьево» находится в Талдомском городском округе. Раньше здесь был пионерский лагерь, а теперь пространство для приятного досуга, творчества и обмена идеями для взрослых.

Дом отдыха «Снегири» в Истре предлагает гостям широкий спектр spa-услуг, тренажерный зал и даже киноконцертный зал.

Экодеревня «Бабин двор» в Солнечногорске погрузит гостей в атмосферу настоящего деревенского отдыха. Комплекс стилизован под русскую деревню.

Загородный экоотель «Лепота» в Талдомском округе тоже предлагает гостям коттеджи в русском стиле из натурального дерева на берегу реки Дубны. В отеле есть spa-центр, банный комплекс, ресторан и бар, открытые спортивные площадки, пейнтбол и мини-зоопарк.

На экоферме A-Ferma в Орехово-Зуеве гостей селят в треугольные деревянные домики с огромными окнами, из которых открывается панорамный вид на лес.

Фермерское хозяйство La Ferme de Rêve в Озерах предлагает просторную территорию и общение с лесными оленями. Для любителей чего-то необычного — ночевка на сеновале или прогулка на гольф-каре по лесу.

На территории отеля «Царьград» в Серпухове можно покататься на лошадях, пострелять в стрелковом клубе, получить дозу адреналина в веревочном парке, расслабиться в бане.

Экоотель «Богородск» в Ногинске предлагает гостям программу для оздоровления организма: соляная пещера, циркулярный душ, бассейн с гейзером и фонтанами, занятия аквааэробикой.