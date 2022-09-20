Лучшие детские спектакли, фильмы и мультфильмы покажут на фестивале в Губернском театре | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Лучшие детские спектакли, фильмы и мультфильмы покажут на фестивале в Губернском театре

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Московский Губернский театр 29 сентября откроет пятый Большой детский фестиваль. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

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Пятый Большой детский фестиваль пройдет в Москве с 29 сентября по 27 ноября. За два месяца в столичных театрах представят 50 лучших детских спектаклей со всей России. Кроме того, будет показано более 30 фильмов и мультфильмов, пройдут встречи с писателями, актерские читки книг, и мастер-классы.

«Цель нашего фестиваля — представить все лучшее, что делается для детей и подростков в разных видах искусства. Целый год мы готовили юбилейный БДФ: получили без малого 600 заявок со всей России и из зарубежных стран и выбрали самые достойные работы — 101 проект. Программа получилась очень разнообразной, и я уверен, что каждый ребенок и его родители найдут в ней что-то интересное, близкое им», — рассказал Сергей Безруков.

Откроет фестиваль спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Его покажут на сцене Губернского театра.

Лауреатов фестиваля в 14 номинациях выберут дети. 24 зрителя в возрасте от шести до 16 лет составят детское жюри фестиваля. Победителей еще четырех номинаций определят взрослые. В этом году в театральной программе появятся номинации: «Лучший инклюзивный спектакль» и «Моя родина — Север», постановки которой расскажут о культуре малых коренных народов Севера.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Российской Федерации, а также министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.

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