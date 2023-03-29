Подмосковье 29 марта 2023, 09:45 Лучшие чтецы из Котельников выступят на региональном этапе конкурса «Живая классика»

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Конкурс чтецов прошел в Котельниках. Трое победителей представят округ на региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика».

Чтецы декламировали отрывки из своих любимых произведений российских и зарубежных авторов XVIII–XXI веков, которые не входят в школьную программу.

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«Дело в том, что произведения должны выбирать дети. Что они захотели, то и выбрали. Они должны соответствовать возрасту. То есть ребенку, который в четвертом классе, сложно давать по содержанию насыщенное произведение», — рассказала учительница русского языка и литературы Вера Винокурова.

Все семь конкурсантов справились с задачей, чтецы получили дипломы участников.

Троих победителей, которые примут участие в следующем этапе конкурса «Живая классика», выбрало профессиональное жюри. Оценивали не только грамотность речи и эмоциональное воздействие на слушателя, но и актерское мастерство чтеца.

«Прежде всего, это актерское мастерство. Это способность передать словом ту атмосферу повести, отрывка, стихотворения, которую предлагает автор», — отметил руководитель народного коллектива «Театр „На стульях“» Андрей Коренюгин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победой на международной олимпиаде по физике. Ребята в составе подмосковной сборной завоевали шесть медалей.

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