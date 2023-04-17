Подмосковье 17 апреля 2023, 10:49 Лучшие архивные отделения выбрали в Подмосковье Архивный отдел Серпухов

Читать 360tv в

Архивы Красногорска, Ступина и Рузы признаны лучшими в Подмосковье по итогам 2022 года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

За победу в конкурсе «Лучший муниципальный архив — 2022» боролись 52 участника.

Реклама

«Этот конкурс проводится ежегодно. Он помогает оценить профессиональный опыт сотрудников, а также выявить лучшие практики, которые применяют архивисты в своей работе», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

В категории крупных городов победил архивный отдел Красногорска. Среди средних по численности населения муниципалитетов лучшим признан отдел городского округа Ступино. В списке малых городов лидером стал Рузский муниципальный архив.

Жюри оценило работу по сохранению документов и их использованию, а также взаимодействие с жителями через электронные запросы. Отдельно отметили сотрудников, которые нашли новый творческий подход.

В номинации «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов» победителем стал архив Рузского городского округа. Он же награжден в категории «Использование архивных документов».

В номинации «Взаимодействие архива с организациями — источниками комплектования» победителем признан архивный отдел администрации городского округа Электросталь.

В номинации «Исполнение запросов социально-правового характера» лучшим стало архивное управление администрации городского округа Пушкинский.

Лидером в категории «Информирование жителей Московской области об основных событиях в архивной отрасли» стал архив городского округа Шатура. «Признание года» получил архивный отдел Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье занимает первое место в России по уровню цифровизации ЖКХ.