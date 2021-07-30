Лучшие аграрии России поделились опытом на форуме в Домодедове

29 июля в Домодедове открыли агрохимический форум «Агрополигон-2021». На него приехали специалисты со всей России и из-за рубежа.

«Агрофорум проходит на нашей территории. Мы являемся не только одним из крупнейших аэропортов Европы. У нас крупнейший сельскохозяйственный комплекс и мне хочется пожелать участникам новых побед, достижений, открытий», — отметил Александр Двойных, глава городского округа Домодедово.

Этот международный агрохимический форум собрал лучших из лучших почвоведов, селекционеров, инженеров и физиологов растений России и стран зарубежья. Уникальный агроэкологический полигон в Домодедове является базой для научных исследований. На мероприятие приехали студенты-аграрии из РУДН. Аспирант вуза Александр Чонгер родом из Бурундии. В Россию он приехал, чтобы изучать пшеницу.

«Такого сорта нет в Бурундии, немножко другой, но есть и другие сорта. Поэтому я приехал, чтобы видеть практику. Я хочу больше практики, чем теории», — рассказал Александр Чонгер, аспирант РУДН.

Огромное поле поделили на квадраты, и на каждом участке проводятся эксперименты, нацеленные на улучшение плодородия, но Александра интересуют другие инновации. После обучения он планирует вернуться в родные края и там заниматься наукой, но это еще только через четыре года. Кстати, Московская область всячески поддерживает сельское хозяйство и мотивирует фермеров-производителей.

«Московская область с нашими федеральными коллегами выделила порядка пяти миллиардов государственной поддержки для наших сельскохозяйственников. Это и поддержка растениеводов, и области, касающиеся мелиорации и удаления ненужной поросли и сорняков», — уточнил Сергей Воскресенский, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Машины, удобрения, техника — тут тоже есть чем похвастаться. На площадке форума свою продукцию представили более сотни отраслевых компаний, все профи своего дела. Это мероприятие дало возможность многим производителем поделиться важным в работе опытом.

«Здесь ты видишь и гордишься тем, что делают наши производители. И действительно это не штамп. Сделано очень много. Наши сыровары выигрывали чемпионаты мира», — отметил Олег Жолобов, депутат Мособлдумы.