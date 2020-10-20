Лучшей подмосковной ЕДДС стала диспетчерская служба Балашихи

Единая дежурная диспетчерская служба Балашихи стала лучшей по итогу смотра-конкурса. Об этом рассказал начальник управления ЕДДС «Системы-112» Василий Климовец.

Всего в конкурсе «Лучшая ЕДДС в Московской области в 2020 году» приняли участие службы из 63 муниципальных образований.

«ЕДДС Балашихи признана лучшей в 2020 году по итогу смотра-конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования» в Московской области в 2020 году» среди городов с численностью населения более 200 тысяч человек», — рассказал Василий Климовец.

В ЕДДС Балашихи работает 57 человек. Круглосуточно дежурят 10 сотрудников. С начала года специалисты ведомства приняли около 500 тысяч обращений от жителей округа.

Жители могут обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу во всех случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью по номеру 112.