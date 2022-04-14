Лучшего завуча назвали в Подмосковье

Итоги конкурса профессионального мастерства «Завуч года Подмосковья — 2022» подвели в регионе. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В Московской области завершился конкурс профессионального мастерства „Завуч года Подмосковья — 2022“. Победу одержал Вячеслав Никульшин — заместитель директора по научно-методической работе школы № 11 городского округа Электросталь», — сказала Ирина Каклюгина.

За победу в финальном этапе конкурса состязались 10 заместителей директоров школ.

«Все участники талантливые, и выбрать лучшего членам жюри было очень непросто. Чтобы одержать победу, предстояло пройти четыре тура — от визитной карточки до творческого проекта. Вячеслав справился с этим блестяще», — добавила вице-губернатор.

Второе место в конкурсе занял замдиректора по учебно-воспитательной работе Ликино-Дулевского лицея Алексей Панфилов, а третье место досталось Анне Морозовой, она работает завучем в Новопетровской школе-интернате для обучающихся с ОВЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что планы по строительству новых школ и детсадов реализуют в регионе в полном объеме.