Лучшего воспитателя Подмосковья выберут до 27 апреля

Конкурс «Воспитатель года» стартовал в Подмосковье. Он продлился до 27 апреля. В этом году участниками стали 50 человек.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре.

Педагогов ждут творческие испытания, в которых они покажут профессиональное мастерство, а также свои находчивость и целеустремленность Ирина Каклюгина.

Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.

«Желаю всем участникам профессиональных успехов и удачи», — добавила Каклюгина

Победитель получит 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч.

Ранее в области провели конкурс «Учитель года Подмосковья». Площадкой для него стал Губернский колледж в Серпухове.