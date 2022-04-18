facebook_pixel
    18 апреля 2022, 16:37

    Лучшего воспитателя Подмосковья выберут до 27 апреля

    Анастасия Аброськина

    Конкурс «Воспитатель года» стартовал в Подмосковье. Он продлился до 27 апреля. В этом году участниками стали 50 человек.

    Лучшего воспитателя Подмосковья выберут до 27 апреля | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре.

    Педагогов ждут творческие испытания, в которых они покажут профессиональное мастерство, а также свои находчивость и целеустремленность

    Ирина Каклюгина.

    Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.

    «Желаю всем участникам профессиональных успехов и удачи», — добавила Каклюгина

    Победитель получит 500 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч.

    Ранее в области провели конкурс «Учитель года Подмосковья». Площадкой для него стал Губернский колледж в Серпухове.