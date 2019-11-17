Лучшего воспитателя года выберут в Подмосковье

Лучшего дошкольного педагога страны выбирают в Подмосковье. 17 ноября они показывали программу своих занятий, и так увлекли строгое жюри, что к концу презентаций даже судьи вместе с конкурсантами танцевали, били в бубен и изображали птиц. Но это еще не финал, впереди много испытаний.

Источник фото: телеканал «360»

Они могут накормить десять человек манной кашей, собрать целую группу на прогулку и навести порядок в родительских чатах. И лучших из лучших выбирают в Московской области. Первый день конкурса «Воспитатель года 2019» прошел в регионе.

Один из конкурсантов Алексей Урывский. В своем детском саде Алексей — единственный мужчина. Ну, кроме завхоза. И в финале «Всероссийского конкурса воспитателей» тоже только женщины. На 80 девчонок — лишь трое ребят. Но они не смущаются. Мужчины говорят, каждый день в таком коллективе. Давно привыкли.

«Родители не удивляются, нет, наоборот. Некоторые родители, особенно подготовительной группы, с которыми я уже долго, они в восторге», — поделился Илья Борзых, участник конкурса «Воспитатель года 2019».

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье всю неделю будут выбирать лучшего воспитателя страны. До церемонии открытия участники написали сочинения и отправили их жюри, а на втором этапе, они должны показать себя и свое мастерство во всей красе.

«Я буду знакомить своих коллег, передавать им опыт нанесения декоративного узора на балханские кувшины», — рассказала Зарина Дебирова, участник конкурса «Воспитатель года 2019».

Воспитатель из Подмосковья в этот день испытаний в домашней обстановке, а дома, как известно, и стены помогают. И даже заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн признается: держит кулачки за нашу Светлану Николаевну.

Источник фото: телеканал «360»

«Большой интерес вызывает данный конкурс, все смогут здесь увидеть практики, которые достойны распространения и применения в практике других образовательных организаций, а мы, конечно, болеем за Светлану Лаврову из Дмитрова», — уточнил Бронштейн.

Светлана Лаврова решила обойтись без танцев и песен. Презентовала урок экологии для детсадовцев: но спустя пару минут и ее взрослые коллеги увлеченно собирали флорариум.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы пришли к нему с детьми, такая опытно-экспериментальная деятельность, они стали частью нашей жизни, хотела поделиться», — сказала Светлана Лаврова, участник конкурса «Воспитатель года 2019».

Дальше — сложнее. Увлечь судей — это еще цветочки. Следующий этап конкурса — урок по заданной теме. Он будет длиться почти всю неделю. И вот тогда-то воспитателям нужно будет понравиться еще более строгим судьям — детсадовцам. Так что участники уже волнуются. Говорят, чужая ясельная группа страшнее любого жюри.