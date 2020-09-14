Лучшего воспитателя года назовут в Подмосковье

В Московской области начался конкурс «Воспитатель года 2020». В нем примут участие более 50 педагогов из детских садов региона. Конкурс стартовал в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве.

«Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. В этом году в конкурсе участвуют более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона», — приводит сайт Министерства образования Подмосковья слова главы ведомства Ирины Каклюгиной.

Соревноваться будут воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре. Помимо профессионального мастерства, педагоги продемонстрируют свои творческие способности, находчивость и целеустремленность. Победитель представит Подмосковье в следующем году на всероссийском конкурсе.

Главный приз соревнований — 500 тысяч рублей. Лауреаты конкурса получат по 100 тысяч рублей.