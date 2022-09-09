Лучшего водителя автобуса выбрали в Подмосковье | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 19:34

Глава МИД Австрии не исключил постепенного снятия санкций. Но прежнего сотрудничества с Россией не будет

Происшествия

09 сентября 2022, 19:30

Массовое ДТП случилось в Ростовской области

Реклама

Общество

09 сентября 2022, 19:25

Жителя Казани осудили за поджог брата своей возлюбленной

Мир

09 сентября 2022, 19:23

Запад решил исполнить зерновую сделку лишь наполовину. Однако обман им выгоды не принесет

Происшествия

09 сентября 2022, 19:20

Смертельное ДТП случилось под Орском

Подмосковье

09 сентября 2022, 19:19

Подмосковные энергетики выйдут на круглосуточное дежурство в дни выборов

Мир

09 сентября 2022, 19:17

Саакашвили похудел в тюрьме на 30 килограммов — депутат парламента Грузии

Мир

09 сентября 2022, 19:12

МИД Венгрии огласил решение ЕС по потолку цен на российский газ

Происшествия

09 сентября 2022, 19:03

Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Подмосковье

09 сентября 2022, 16:38

Лучшего водителя автобуса выбрали в Подмосковье

Читать 360tv в

Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО „Мострансавто“ — 2022» прошел в Подмосковье. Финал состоялся 8 сентября.

Второй год подряд конкурсную площадку развернули на базе МАП № 5 в Подольске. Профессиональные водители соревновались в несколько этапов. Профессионалы проверяли свои знания правил дорожного движения, навыки скоростного маневрирования и фигурного вождения на автобусах большого и малого классов (ЛиАЗ-529265-73 и «Луидор» 2250DS). На площадке участники выполнили по восемь фигур различной сложности: «круг», «бокс», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета», «автобусная остановка» и «стоп». Кроме того, водителям пришлось пройти упражнение «Комфортное вождение»: в салоне автобуса поместили стакан с водой, который нужно прокатить до финиша, не пролив воду.

Реклама

В конкурсе принимали участие как опытные водители с большим стажем, так и те, кто не так давно сел за руль.

Реклама

Показать свое мастерство в вождении автобусов малого и большого класса на конкурсе зарегистрировались 26 участников из 16 компаний.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев большое внимание уделяет трудовым коллективам. Первым коллективом, с которым он встретился в этом году, были водители. В этом году купили порядка 400 автобусов, новых, для водителей. В том числе увеличение заработной платы», — отметил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Лучшим среди водителей большегрузов стал Лысов Юрий Александрович из Люберец. Второе место занял Быстриков Артем Александрович из Химок, а третье место досталось жителю Подольска Абдулмянову Рамилю Рафаэлевичу.

Победителей и призеров наградили кубками и дипломами, а лучшие водители получат также денежные призы.

Подольск

Автобусы

Водители

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама