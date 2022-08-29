Лучшего водителя автобуса выберут в Подмосковье в сентябре

Профессиональный конкурс «Лучший водитель „Мострансавто“» состоится в Подмосковье в сентябре. Победитель получит приз — 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Конкурс на лучшего водителя проходит в Подмосковье ежегодно. Отборочные этапы уже состоялись, их финалисты встретятся 8 сентября в Подольске. Соревнования пройдут в несколько этапов. Участников проверят на знание правил дорожного движения, маневрирования и фигурного вождения. После они выполнят фигуры разной сложности. Это «круг», «бокс», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета» и другие. Завершит турнир упражнение на комфортное вождение — участники должны будут доставить стакан с водой до финиша, не пролив содержимое.

Как отметил глава «Мострансавто» Сергей Смирнов, конкурс имеет большое значение для компании, ведь навыки водителей связаны с безопасностью пассажиров.

«Наши водители неоднократно становились призерами областных и всероссийских профконкурсов. Лучшие из лучших — победители наших корпоративных соревнований — представят компанию на областных состязаниях», — отметил он.

Победитель в категории «Автобус большого класса» получит 100 тысяч рублей, малого класса — 50 тысяч. Призы получат также те, кто займет второе и третье места.

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