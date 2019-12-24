Лучшего учителя выбрали в Подмосковье

На уроках Ольги Коленко никогда не бывает скучно. К занятиям она всегда подходит творчески. Быть на одной волне с учениками и уметь их заинтересовать — это только один из рецептов успеха учительницы. Чтобы уроки математики и русского языка заиграли новыми красками, педагог вместо скучных лекций использует технологические карты, игры, и, конечно, интерактив с учениками.

Несколько лет назад Ольга Коленко задумала преподавать по-новому — так, чтобы детям не было скучно на уроках и усваивали материал. Поэтому она и решила разработать свою собственную уникальную методику преподавания. Теперь дети учатся писать правильно с помощью интерактивной доски, примеры решают во время лепки из пластилина.

«Это интерактивные доски, проекторы. У нас также есть нетбуки, которыми дети в совершенстве владеют. Естественно, дети очень любят презентации — им это интересно. Особенно, когда они эти презентации помогают создавать мне. И мы вместе с ними это делаем», — сказала Ольга Коленко, учитель начальных классов МОУ «Лицей» г. Дедовск.

Поделиться наработками с коллегами и подчерпнуть новые идеи для своих уроков Ольга Коленко решила с помощью областного конкурса «Лучший по профессии в сфере образования». Рассказывает, что готовилась к конкурсу ночами и очень волновалась.

«Мы прошли отборы. Сначала это было на муниципальном уровне, потом по условиям конкурса мы должны были показать фрагмент урока, рассказать о своей профессии. Также в этом участвовали мои ученики, которые мне тоже в этом помогали», — сказала Ольга Коленко, учитель начальных классов МОУ «Лицей» г. Дедовск.

В областном конкурсе «Лучший по профессии в сфере образования» участвовали сотни человек — учителя, воспитатели, руководители школ, колледжей и вузов. Все они прошли строгий отбор, и только лучшие из лучших стали победителями. Церемония награждения прошла в Доме правительства.

Награда «Лучший по профессии в сфере образования» пополнила копилку достижений учителя. А их за 27 лет накопилось немало. Но, по словам Ольги Коленко, самая большая награда для нее — любовь и уважение ее учеников.