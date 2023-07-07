Подмосковье 07 июля 2023, 09:49 Лучшего старосту деревень выбрали в Мытищах

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Конкурс на лучшего старосту деревни впервые прошел в Мытищах. Победителями стали шесть человек.

Победители конкурса получили дипломы и денежные призы в двух номинациях «Лучший староста» и «Лучший проект».

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Среди участников был староста деревни Семкино Валерий Шахназаров. Он на протяжении восьми лет решает все бытовые вопросы жителей и придумывает новые проекты. Сейчас мужчина создает пространство для старшего и младшего поколений, где каждый сможет найти занятие по душе.

«Проект, который я сейчас хочу осуществить, в первую очередь для стариков и для детей. <…> [Они] должны иметь место для общения и так далее, а самое главное — память. <…> Я хочу, чтобы там был стенд — „Бессмертный полк“», — поделился Валерий.

Своими наработками и идеями Валерий поделился с участниками конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта городского округа Мытищи».

«От себя лично могу сказать, что нам работать без старост невозможно. Мы действительно стараемся иметь постоянную коммуникацию не только в рамках выездных администраций, где практически все старосты активно принимают участие. Я хочу сказать, [они] защищают права и интересы тех жителей, которые проживают на территории», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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