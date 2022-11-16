Подмосковье 16 ноября 2022, 12:55 Лучшего специалиста по сельскому туризму выберут в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье начался прием заявок на ежегодный профильный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Принять участие в нем можно будет сразу по десяти номинациям. В ходе одной из них выберут лучшего специалиста по сельскому туризму. Заявку на участие можно подавать еще неделю — до 24 ноября этого года.

Потенциальные участники такого конкурса — те, кто работает в туриндустрии Подмосковья и имеют стаж именно в этой сфере не меньше года.

Реклама

Организатором конкурса выступает Министерство культуры и туризма Московской области. Все более подробные данные о том, какие требования выдвигают к участникам и самому проведению конкурса, можно узнать на его официальном сайте.

Реклама