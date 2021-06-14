Лучшего работника сельской библиотеки определили в Подмосковье

Третий год подряд структурные подразделения и сотрудники ЦБС Чехова выигрывают областной конкурс на звание лучшего сотрудника сельской библиотеки. В этот раз победителем стала Евгения Астахова, которая набрала 98 баллов из 100.

Претенденты на звание лучшего работника сельского учреждения культуры отбирались по нескольким критериям, среди которых реализация проектов за последние три года, творческая активность и наличие дипломов и почетных грамот.

«Победителем регионального конкурса на получение денежного поощрения лучшими работниками сельских учреждений культуры признана заведующий Дубненской сельской библиотекой Е. Астахова», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник фото: пресс-служба администрации Чехова

Распоряжение о результатах конкурса подписала министр культуры Московской области Елена Харламова. В пресс-службе уточнили, что в 2019 году лучшей была названа Васькинская сельская библиотека МБУК «ЦБС ГО Чехов», в 2020 году — Стремиловская сельская библиотека.