Подмосковье 23 января 2024, 15:26 Лучшего председателя жилого дома выбрали в Подмосковье пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В январе в Подмосковье прошла неделя продвижения активного образа жизни, а любителям зимних видов досуга — коньков и рыбалки — напомнили, как важно соблюдать правила безопасности. Об этом, а также о конкурсе на лучшего управдома в эфире «Области перемен» рассказали педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, замглавы подмосковного МЧС Максим Аршакян и председатель совета многоквартирного дома из Клина Ирина Невьянцева.

Лучший управдом

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Областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома проходит в Подмосковье ежегодно при поддержке МинЖКХ региона. Он направлен на обмен лучшими практиками среди управдомов.

Одна из главных задач председателя совета дома — наладить коммуникацию с администрацией и местными органами власти.

«Участвовала в конкурсе, потому что хотелось показать свои достижения и достижения жителей своего дома. Они регулярно участвуют в собраниях, мероприятиях, субботниках, хотелось показать эту работу», — рассказала призер конкурса Ирина Невьянцева из Клина.

Безопасность превыше всего

Традиционно количество происшествий на водоемах увеличивается с наступлением зимнего сезона. В это время у жителей особенно популярна рыбалка и катание на коньках.

По словам Максима Аршакяна, на толщину льда влияют перепады температур, поэтому в такое время провалиться можно где угодно. Для профилактики несчастных случаев спасатели регулярно общаются с жителями и напоминают правила безопасного отдыха.

«У нас очень много водохранилищ, очень много рек, исходя из опыта прошлых лет, мы определили более 170 точек по замерам льда. Ежедневно идет эта работа. Все данные стекаются в центр управления кризисных ситуаций, где анализируют все водоемы. Организовано и патрулирование по всем водохранилищам», — сказал он.

Спорт против гаджетов

Неделя продвижения активного образа жизни прошла в Подмосковье в середине января. Акция состоялась во всех регионах страны. По словам педиатра Ирины Фатхуллиной, спортивные мероприятия провели по всей области при участии НИКИ детства.

«Мы регулярно говорим о здоровом образе жизни нашим пациентам, как важны режим дня, правильное питание, контроль зависимости от гаджетов. Игры, планшеты, телефоны — все это заменяет детям традиционные развлечения во дворе. В гаджетах нет ничего плохого, но нужно контролировать время, которое ребенок проводит за ними», — заявила Ирина Фатхуллина.

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