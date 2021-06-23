Лучшего пожарного выберут среди 26 команд на соревнованиях в Подольске

Лучшего пожарного выберут на соревнованиях, которые начались в Подольске. Их участниками стали 26 команд. Лучших определит «Газпром».

Источник фото: телеканал «360»

Стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту. В «Газпроме» решили выяснить, кто же из сотрудников сильнее и быстрее всех.

Бороться за звание лучшего все участники будут в течение трех дней. Они продемонстрируют свои мастерство, силу и скорость.

Об том рассказал главный инженер, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Москва» Сергей Марченко.

Источник фото: телеканал «360»

Мы дали старт соревнованиям среди дочерних обществ „Газпрома“. Они будут проходить по трем направлениям. Это штурмовая лестница, полоса препятствий и боевое развертывание Сергей Марченко.

В соревнованиях участвуют 26 команд дочерних обществ, в том числе из Белоруссии и Киргизии.

Они продлятся до 25 июня и станут своего рода экзаменом для пожарных «Газпрома», помогут оценить готовность к действиям в нештатной ситуации.

Участники, которые покажут лучший результат, уже представят «Газпром» на всероссийских и международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.