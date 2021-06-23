Лучшего пожарного выберут среди 26 команд на соревнованиях в Подольске
Лучшего пожарного выберут на соревнованиях, которые начались в Подольске. Их участниками стали 26 команд. Лучших определит «Газпром».
Стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту. В «Газпроме» решили выяснить, кто же из сотрудников сильнее и быстрее всех.
Бороться за звание лучшего все участники будут в течение трех дней. Они продемонстрируют свои мастерство, силу и скорость.
Об том рассказал главный инженер, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Москва» Сергей Марченко.
Мы дали старт соревнованиям среди дочерних обществ „Газпрома“. Они будут проходить по трем направлениям. Это штурмовая лестница, полоса препятствий и боевое развертывание
В соревнованиях участвуют 26 команд дочерних обществ, в том числе из Белоруссии и Киргизии.
Они продлятся до 25 июня и станут своего рода экзаменом для пожарных «Газпрома», помогут оценить готовность к действиям в нештатной ситуации.
Участники, которые покажут лучший результат, уже представят «Газпром» на всероссийских и международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.