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    23 июня 2021, 13:45

    Лучшего пожарного выберут среди 26 команд на соревнованиях в Подольске

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    Лучшего пожарного выберут на соревнованиях, которые начались в Подольске. Их участниками стали 26 команд. Лучших определит «Газпром».

    Лучшего пожарного выберут среди 26 команд на соревнованиях в Подольске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту. В «Газпроме» решили выяснить, кто же из сотрудников сильнее и быстрее всех.

    Бороться за звание лучшего все участники будут в течение трех дней. Они продемонстрируют свои мастерство, силу и скорость.

    Об том рассказал главный инженер, заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Москва» Сергей Марченко.

    Лучшего пожарного выберут среди 26 команд на соревнованиях в Подольске | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Мы дали старт соревнованиям среди дочерних обществ „Газпрома“. Они будут проходить по трем направлениям. Это штурмовая лестница, полоса препятствий и боевое развертывание

    Сергей Марченко.

    В соревнованиях участвуют 26 команд дочерних обществ, в том числе из Белоруссии и Киргизии.

    Они продлятся до 25 июня и станут своего рода экзаменом для пожарных «Газпрома», помогут оценить готовность к действиям в нештатной ситуации.

    Участники, которые покажут лучший результат, уже представят «Газпром» на всероссийских и международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.